Риттер назвал эскалацию конфликта на Украине опасной игрой Запада

Запад играет в опасную игру, поощряя эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил РЕН ТВ экс-разведчик из Соединенных Штатов Скотт Риттер, который отреагировал на использование военнослужащими ВСУ и украинскими националистами британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии