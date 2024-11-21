Запад играет в опасную игру, поощряя эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил РЕН ТВ экс-разведчик из Соединенных Штатов Скотт Риттер, который отреагировал на использование военнослужащими ВСУ и украинскими националистами британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России.