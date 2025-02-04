Глава Подмосковья Воробьев и Белгородский Гладков признаны самыми неэффективными губернаторами: ждет ли их отставка

Маргарита Гуденко Я бы в список аутсайдеров записала беглова.Заполонил город своими друзьями азерами,ничего для города не делает,но зато весь город засыпао солью.Дышите,люди,травитесь солью

Собака Самых неэффективных местами поменяют, и все. Тем более Воробьев ставленник Шойгу, а Шойгу друг Путина. Воробьев не хозяйственник, а "эффективный менеджер", эффективность которого отражается только на его кармане. Опустил область ниже плинтуса. ЖКХ дорожает постоянно на самый высокий процент по России, а канализация в городах сбрасывается в реки, котельные не справляются, города убираются плохо, мусор через раз вывозят. А главы городов назначаются губернатором, а не выбором горожан (демократия по-воробьевски).