Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Глава Подмосковья Воробьев и Белгородский Гладков признаны самыми неэффективными губернаторами: ждет ли их отставка

Глава Подмосковья Воробьев и Белгородский Гладков признаны самыми неэффективными губернаторами: ждет ли их отставка

БлокнотРУ Канал «Пул №3» совместно с отечественной площадкой «The World Inform» подготовили «Рейтинг эффективности глав регионов РФ.

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Комментарии
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Маргарита Гуденко
Я бы в  список аутсайдеров записала беглова.Заполонил город своими друзьями азерами,ничего для города не делает,но зато весь город засыпао солью.Дышите,люди,травитесь  солью
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8 час.
Собака
Самых неэффективных местами поменяют, и все. Тем более Воробьев ставленник Шойгу, а Шойгу друг Путина. Воробьев не хозяйственник, а &quot;эффективный менеджер&quot;, эффективность которого отражается только на его кармане. Опустил область ниже плинтуса. ЖКХ дорожает постоянно на самый высокий процент по России, а канализация в городах сбрасывается в реки, котельные не справляются, города убираются плохо, мусор через раз вывозят. А главы городов назначаются губернатором, а не выбором горожан (демократия по-воробьевски).
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8 час.
Геннадий Хрипунов
Наконец-то Бог Услышал Голос Народа и Воробью осталось не долго летать и грабить Пенсионеров и Простых Граждан Московской области, он всё делает ради своей наживы, своей команды и своих близких  и не думает о Наших Ребятах, которым нужна техника и многое другое, чтобы Победить и Освободить Наши Земли, от пиндоско-бандеровско-европейского фашизма.
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6 час.
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