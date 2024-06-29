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62ИНФО | Новости Рязани

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Слушатели Рязанского филиала МосУ МВД России получили лейтенантские погоны

Слушатели Рязанского филиала МосУ МВД России получили лейтенантские погоны

С окончанием учебы выпускников поздравили первый заместитель председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова, начальник Управления МВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков.

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