Слушатели Рязанского филиала МосУ МВД России получили лейтенантские погоны

С окончанием учебы выпускников поздравили первый заместитель председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова, начальник Управления МВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков.
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