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Военный академик назвал способ справиться с ВСУ в Донбассе

Военный академик назвал способ справиться с ВСУ в Донбассе

Старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов сказал, что для уничтожения группировки ВСУ в Донбассе можно использовать ракеты «Сатана», предварительно заменив ядерные боеголовки на неядерные, пишет URA.

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