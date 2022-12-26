Военный академик назвал способ справиться с ВСУ в Донбассе

Старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов сказал, что для уничтожения группировки ВСУ в Донбассе можно использовать ракеты «Сатана», предварительно заменив ядерные боеголовки на неядерные, пишет URA.