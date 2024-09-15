Абхазия и Таджикистан, где русским не рады: "Дружба народов", не окупившая потраченные миллионы

хватит их содержать всех их выслать из России и закрыть им все кормушки пусть сами выживают были чурками и ими остались

ГМ

Георгий Михалев

Там абхазские князья-барыги уже натовцами спелись, вот и мутят воду. Стоит России от туда уйти, эти барыги им все продадут. Им нахрен Абхазия не нужна. Надо этих пидаров прижучить, лучше усыпить нахрен и все образуется.