Царьград Коллаж Царьграда В августе в Абхазии праздновалась очередная годовщина признания Россией её независимости.
Абхазия и Таджикистан, где русским не рады: "Дружба народов", не окупившая потраченные миллионы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Трофимов
хватит их содержать всех их выслать из России и закрыть им все кормушки пусть сами выживают были чурками и ими остались
Ответить
3 час.
ГМ
Георгий Михалев
Там абхазские князья-барыги уже натовцами спелись, вот и мутят воду. Стоит России от туда уйти, эти барыги им все продадут. Им нахрен Абхазия не нужна. Надо этих пидаров прижучить, лучше усыпить нахрен и все образуется.
Ответить
3 час.
S
Seruoki
Безволие, мнительность, слабость, недальновидность, скудоумие, непрофессионализм. Вот они, слагаемые бесславных политико-экономических утрат...
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии