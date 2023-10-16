Симоньян поставила Ахматову в пример покинувшим РФ знаменитостям

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян приняла участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», в ходе которой сравнила судьбы поэтессы Анны Ахматовой и покинувших Россию современных звезд шоу-бизнеса.