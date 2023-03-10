Украина приговорена: ВСУ теряют ежедневно по несколько сотен солдат

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поддерживать Украину США и другим странам Запада надо продолжать, иначе может пролиться кровь американцев (европейская, очевидно, не в счет).
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поддерживать Украину США и другим странам Запада надо продолжать, иначе может пролиться кровь американцев (европейская, очевидно, не в счет).
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