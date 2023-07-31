Как не попасть в рабство, рассказали в полиции Алматы

В полиции Алматы дали совет, как не попасть в рабство, передает inAlmaty.kz. Цель торговли людьми: вовлечение в занятие проституцией, сексуальная эксплуатация; использование принудительного труда; принуждение к попрошайничеству; незаконное усыновление (удочерение); изъятие органов и тканей человека для трансплантации Признаки торговли людьми: отсутствие трудового договора, ненормированный график работы; изъятие документов, получаемого дохода; ограничение свободы в передвижении, контроль в общении с кем-либо; психологическое давление Методы и способы воздействия, используемые преступниками: вербовка обманным путем; долговая кабала; шантаж; физическое насилие или угроза его применения; похищение, незаконное лишение свободы Как не стать жертвой такого преступления: не доверяйте никому свои документы; оставляйте копии своих документов и информацию о Вашем местонахождении своим близким; избегайте соблазнительных предложений о работе, учебе или браке за границей, проверяйте информацию о принимающей стороне через надежные источники; все подписываемые документы, связанные с выездом, тщательно изучайте; уточняйте контактные данные дипломатического представительства Республики Казахстан в стране, в которую направляетесь "Если Вы столкнулись с такой ситуацией, сообщите по номеру 102 или на телефон доверия "116 16", - отметили в полиции мегаполиса.