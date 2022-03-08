«Обвиняемый объяснил свои действия алкогольным опьянением»

Житель Кемского района обвиняется в применении насилия к представителю власти Вечером 1 января 2022 года в поселке Рабочеостровск к патрульным полицейским обратилась семейная пара: люди жаловались на пьяного, который пытался повредить их автомобиль.
Житель Кемского района обвиняется в применении насилия к представителю власти Вечером 1 января 2022 года в поселке Рабочеостровск к патрульным полицейским обратилась семейная пара: люди жаловались на пьяного, который пытался повредить их автомобиль.
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