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«Обвиняемый объяснил свои действия алкогольным опьянением»

«Обвиняемый объяснил свои действия алкогольным опьянением»

Житель Кемского района обвиняется в применении насилия к представителю власти Вечером 1 января 2022 года в поселке Рабочеостровск  к патрульным полицейским обратилась семейная пара: люди жаловались на пьяного, который пытался повредить их автомобиль.

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