Илон Маск отреагировал на отмену военного положения в Южной Корее одним словом

Бизнесмена шокировало происходящее в стране Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск в социальной сети X назвал шокирующей ситуацию в Южной Корее, он также отреагировал на единогласное решение южнокорейского парламента об отмене военного положения в стране коротким «вау».