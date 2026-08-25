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Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ночной атаки беспилотниками

Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ночной атаки беспилотниками

Предприятие получило повреждения В ночь на 25 августа Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в Ростовской области, подвергся атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в "Максе".

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