Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ночной атаки беспилотниками

Предприятие получило повреждения В ночь на 25 августа Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в Ростовской области, подвергся атаке со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в "Максе".
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