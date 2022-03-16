Денис Васильев: «Надеюсь, что в следующие 4 года начнется обратное движение к балансу между прыжками и катанием. Потому что кататься на самом деле тяжелее, чем прыгать»

Латвийский фигурист Денис Васильев считает, что в современном катании слишком большой акцент делается на прыжках.

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