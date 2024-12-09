Кто совершил переворот в Сирии – что известно о группировке «Хайят Тахрир аш-Шам»? Евгения КомароваНа фоне новостей, что «Хайят Тахрир аш-Шам» совершила переворот в Сирии, у многих мог возникнуть вопрос – что же это за группировка.