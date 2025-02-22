В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 18%, введено 583 тысячи кв. м

О планах по жилищному строительству, о строительстве объектов социально-культурной сферы, в рамках нацпроектов, государственных и республиканских программ доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.