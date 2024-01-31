Минэкономразвития подготовило инструкцию для бизнеса по международному бартеру

Минэкономразвития подготовило для бизнеса инструкцию по внешнеторговым бартерным сделкам. Такую форму сделок бизнес начал чаще выбирать в 2023 году, в том числе из-за роста издержек, связанных с выводом денег со счетов банков в «дружественных» странах, и сложностей при трансграничных расчетах в целом.
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