Минэкономразвития подготовило инструкцию для бизнеса по международному бартеру

Минэкономразвития подготовило для бизнеса инструкцию по внешнеторговым бартерным сделкам. Такую форму сделок бизнес начал чаще выбирать в 2023 году, в том числе из-за роста издержек, связанных с выводом денег со счетов банков в «дружественных» странах, и сложностей при трансграничных расчетах в целом.