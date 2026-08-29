Я остаюсь патриотом Украины #Мамаявпорядке

Пленный украинский военнослужащий в рамках проекта «Мама, я в порядке» рассказал, что не жалеет о службе в ВСУ и остается патриотом Украины.
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Ну и нафига нам откровения этого "идиота-патриота" ?