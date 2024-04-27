Матвиенко: банка детского питания стоит пять тысяч рублей, ее хватает на неделю

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей, которое прошло в пятницу, 26 апреля, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, призвала организовать в России производство детского питания.
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