Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фил
    А это ЧМО-тупорылое, думал что он пуп земли, а оказалось что он полный дебил. Какой начальник, такой и подчиненный.Сенатор Пушков: г...
  • Олег Орлов
    Дела минувших эпох, это прошедшие дела... Много в них было несправедливостей... Кто например заплатит родственникам Ж...Кабмин Португалии...
  • Александр Ткаченко
    Ну да главные США  немцы свечку держали.Депутат Котре: ка...

Матвиенко: банка детского питания стоит пять тысяч рублей, ее хватает на неделю

Матвиенко: банка детского питания стоит пять тысяч рублей, ее хватает на неделю

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей, которое прошло в пятницу, 26 апреля, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, призвала организовать в России производство детского питания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх