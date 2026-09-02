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В США начнут производить боевые лазеры для охоты на дроны

В США начнут производить боевые лазеры для охоты на дроны

Zuma/TASS Сухопутные войска США заключили первый в истории контракт на производство лазерных систем большой мощности, предназначенных для уничтожения беспилотников.

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