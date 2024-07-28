Летим из Сочи в Баку Новые рейсы запустят уже в августе. Время в полёте всего два часа. С 6 августа по 22 октября по вторникам будет работать дополнительный рейс: 🛫 Вылет из Сочи в 6:00 🛫 Вылет из Баку в 9:55 С 9 по 30 августа по пятницам: 🛫 Вылет из Сочи в 00:05 🛫 Вылет из Баку в 4:30 Рейсы 6, 27 сентября и 11, 25 октября: 🛫 Вылет из Сочи в 6:30 🛫 Вылет из Баку в 11:30 Рейсы 13, 20 октября и 4, 18 октября: 🛫 Вылет из Сочи в 1:30 🛫 Вылет из Баку в 6:10 ℹ️ Любимый Сочи.