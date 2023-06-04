Шангри-Ла на нервах

Доброй ночи, Империя. Намедни начался форум по безопасности в Сингапуре. Так сказать, диалог на заданную тему – а поскольку сейчас тем между глобальным Западом и глобальным Югом в избытке, военный народ надеялся поговорить хоть о чем-нибудь.