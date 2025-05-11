Без срока давности: фильмы, рассказывающие о борьбе с украинским национализмом

Обыкновенный фашизм В советском кинематографе говорили открыто обо всех типах предателей Родины, в том числе о пособниках гитлеровцев, которые продолжили бесчинствовать уже после того, как враг был изгнан с советской земли.
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