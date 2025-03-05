На Курилах произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 23:06 по сахалинскому времени на глубине 87 километров у берегов Южных Курил в Тихом океане, 5 марта следует из данных сервиса онлайн-мониторинга сейсмоактивности eqalert.
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