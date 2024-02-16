Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Игорь Чамовских Вчера 917 прочитали Основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич* высказал в социальных сетях претензии руководству одного из ресторанов американского города Сан-Диего.
Макаревич* устроил скандал в американском ресторане из-за прожарки стейка
Комментарии
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Лиза
Боже мой пуп земли, жаль в рыло не втащили.
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12 час.
Надежда Белугина
"Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос» Омар Хайям. Заранее знал, что приготовление сложное и очень хотел возвысить себя за счёт унижения другого. Вот кто в оппозиции нашей стране. "Мелочь пузатая" - тоже крылатое выражение.
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10 час.
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