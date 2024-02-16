Макаревич* устроил скандал в американском ресторане из-за прожарки стейка

Надежда Белугина

"Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос» Омар Хайям. Заранее знал, что приготовление сложное и очень хотел возвысить себя за счёт унижения другого. Вот кто в оппозиции нашей стране. "Мелочь пузатая" - тоже крылатое выражение.