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Макаревич* устроил скандал в американском ресторане из-за прожарки стейка

Макаревич* устроил скандал в американском ресторане из-за прожарки стейка

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Игорь Чамовских  Вчера 917 прочитали Основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич* высказал в социальных сетях претензии руководству одного из ресторанов американского города Сан-Диего.

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Комментарии
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Лиза
Боже мой пуп земли, жаль в рыло не втащили.
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12 час.
Надежда Белугина
&quot;Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос» Омар Хайям. Заранее знал, что приготовление сложное и очень хотел возвысить себя за счёт унижения другого.  Вот кто в оппозиции нашей стране. &quot;Мелочь пузатая&quot; - тоже крылатое выражение.
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10 час.

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