Трамп: владение США Гренландией является абсолютной необходимостью Кен Хауэри должен стать послом Соединенных Штатов в Королевстве Дания.
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Трамп: владение США Гренландией является абсолютной необходимостью Кен Хауэри должен стать послом Соединенных Штатов в Королевстве Дания.
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