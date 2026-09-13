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Царьград

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Марина Мальцова объяснила причины утренней усталости после сна

Марина Мальцова объяснила причины утренней усталости после сна

Эксперт Coral Club Марина Мальцова объяснила причины утренней усталости после полноценного сна. Среди факторов - стресс, дефицит железа и проблемы с щитовидной железой.

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