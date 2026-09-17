Ребенком пережившая оккупацию Бердянска помогла российским танкистам

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Людмила Сакевич, ребенком пережившая оккупацию Бердянска в Запорожской области немецко-фашистскими захватчиками, помогает российским военным.
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