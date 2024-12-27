Слушать Владимира Зеленского опасно, и на это есть две причины. Их в интервью RT назвала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментируя последние заявления политика о ситуации на Украине.
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