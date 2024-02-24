Подслушали у замужних Мне 30, мужу 41 дочери 4. До сих пор в декрете, у ребенка ЗПРР+проблема с прививками,поэтому ходит в сад не постоянно.
Я устала жить с мужем....
Комментарии
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ВераВерная
Ну что ж, продолжу в одиночку комментировать посты этого сайта))) Простите, но то, что здесь описано - это не семейная жизнь, это просто пытка какая-то. Вы что, сирота, нищая, убогая, без рук - без ног? Зачем вы тянете эту лямку? Неужели у вас такая финансовая и бытовая зависимость от мужа, что вы готовы терпеть эти издевательства? Подайте на алименты. Это совершенно законно. Да и на развод бы надо подать, а ещё лучше - съехать от такого ИПэшника, которому ни вы, ни дочь не интересны.
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18 час.
Михаил Степанченко
Устала жить с мужем. Ну дак не живи.
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17 час.
ВераВерная
А пожаловаться-то хочется)))
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17 час.
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