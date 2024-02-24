Я устала жить с мужем....

ВераВерная

Ну что ж, продолжу в одиночку комментировать посты этого сайта))) Простите, но то, что здесь описано - это не семейная жизнь, это просто пытка какая-то. Вы что, сирота, нищая, убогая, без рук - без ног? Зачем вы тянете эту лямку? Неужели у вас такая финансовая и бытовая зависимость от мужа, что вы готовы терпеть эти издевательства? Подайте на алименты. Это совершенно законно. Да и на развод бы надо подать, а ещё лучше - съехать от такого ИПэшника, которому ни вы, ни дочь не интересны.