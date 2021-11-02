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"БАЙРАКТАРЫ", БАЙДЕН ДАЛ ПРИКАЗ!": КТО СТОИТ ЗА ОБОСТРЕНИЕМ КОНФЛИКТА В ДОНБАССЕ

"БАЙРАКТАРЫ", БАЙДЕН ДАЛ ПРИКАЗ!": КТО СТОИТ ЗА ОБОСТРЕНИЕМ КОНФЛИКТА В ДОНБАССЕ

  В Донбассе очередное обострение: ВСУ обстреливают народные республики, заходят в "серую зону", применяют "Байрактары".

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Oleh Hello
На все извечные вопросы на Руси найдет ответ - "государство вас не просило рождаться": лучшая доля для русских - вовсе на свет не родиться и никогда не видать яркого солнца лучей, если ж родился - войти поскорее в погибель войнушки и глубоко под землей в тесной могиле лежать)

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