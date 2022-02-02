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В Чечне рассмотрят вопрос прекращения отставки бывшего судьи Янгулбаева

Представление председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева о прекращении отставки судьи Сайди Янгулбаева рассмотрит квалификационная коллегия судей Чечни 3 февраля, сообщается в материалах, опубликованных на официальном сайте коллегии.

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