В Чечне рассмотрят вопрос прекращения отставки бывшего судьи Янгулбаева

Представление председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева о прекращении отставки судьи Сайди Янгулбаева рассмотрит квалификационная коллегия судей Чечни 3 февраля, сообщается в материалах, опубликованных на официальном сайте коллегии.
Представление председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева о прекращении отставки судьи Сайди Янгулбаева рассмотрит квалификационная коллегия судей Чечни 3 февраля, сообщается в материалах, опубликованных на официальном сайте коллегии.
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