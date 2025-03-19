Мнение врага о том, как развалить Россию, снова используя Пятую колонну. The New Yorker публикует интервью со Стивеном Коткиным — ученым из Института Гувера, автором книг о Сталине и «сталинизме как цивилизации».
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