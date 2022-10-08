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По телевидению можно наблюдать много передач, посвящённых оформлению тех или иных жилых помещений

По телевидению можно наблюдать много передач, посвящённых оформлению тех или иных жилых помещений

По телевизору показывают множество программ о том, как украсить различные жилые помещения. Это привело к убеждению, что стать дизайнером довольно просто - достаточно почитать больше информации в интернете и посмотреть, как проектируют профессионалы.

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