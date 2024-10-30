Антон Кравец: Голосуйте за населённый пункт, где появится мобильный интернет

Голосуйте за населённый пункт, где появится мобильный интернетДо 17 ноября 2024 г. включительно Минцифры проводит всероссийское голосование — какие населённые пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек обеспечить мобильным интернетом.
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