Подтопление СНТ «Возрождение» прекратилось. Уровень воды в реке Луге нормализовался. «По результатам мониторинга на 10 вечера 14 января уровень воды нормализовался.
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Подтопление СНТ «Возрождение» прекратилось. Уровень воды в реке Луге нормализовался. «По результатам мониторинга на 10 вечера 14 января уровень воды нормализовался.