Визит Моди в Киев – компенсация «ущерба» от визита в Москву перед Западом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Украину в канун ее национального праздника. Экспертами поездка рассматривается как попытка дипломатического балансирования после встречи Моди с президентом России Владимиром Путиным в Москве в прошлом месяце, которая вызвала удивление в Киеве и на Западе.
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