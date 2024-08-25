Визит Моди в Киев – компенсация «ущерба» от визита в Москву перед Западом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Украину в канун ее национального праздника. Экспертами поездка рассматривается как попытка дипломатического балансирования после встречи Моди с президентом России Владимиром Путиным в Москве в прошлом месяце, которая вызвала удивление в Киеве и на Западе.