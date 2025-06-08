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Когда онкология не ждет старости: 5 тревожных симптомов рака у людей до 50 лет

Когда онкология не ждет старости: 5 тревожных симптомов рака у людей до 50 лет

Рак продолжает «молодеть» — и врачи не могут назвать точную причину, почему так происходит. Статистика гласит: число пациентов с раком груди, колоректальным раком, раком почек, яичек и поджелудочной железы и лимфомы у пациентов моложе 50 лет продолжает расти.

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