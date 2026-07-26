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Контрафронт

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Нигер: По меньшей мере семь человек погибли и еще несколько получили ранения в результате двух...

Нигер: По меньшей мере семь человек погибли и еще несколько получили ранения в результате двух ударов нигерийских военных беспилотников по Чинагодрару, регион Тиллабери, в утренние часы по местному времени 24 июля.

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