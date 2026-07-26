Нигер: По меньшей мере семь человек погибли и еще несколько получили ранения в результате двух ударов нигерийских военных беспилотников по Чинагодрару, регион Тиллабери, в утренние часы по местному времени 24 июля.
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