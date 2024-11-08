Ученые СПбГУ создали съедобные покрытия для хранения продуктов

Инновационные покрытия для овощей и фруктов, позволяющие долгое время сохранять продукты, легко смывающиеся водой и пригодные для употребления в пищу разработаны химиками Санкт‑Петербургского государственного университета, сообщает пресс-служба СПбГУ 8 ноября на официальном интернет-портале.
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