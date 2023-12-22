Врач рассказала о пользе быстрых углеводов в составе сложных блюд

Чтобы употребление в пищу быстрых углеводов было не так опасно для здоровья, можно «замедлить» углеводный обмен — для этого нужно употреблять сложные по составу продукты, рассказала в интервью радио Sputnik эндокринолог, диетолог Елизавета Дзантиева 22 декабря.
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