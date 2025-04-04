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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлана Слепцова: «Очень надеюсь, что в этом сезоне наших спортсменов допустят. Хватит им уже сидеть на Кубках России»

«Я очень надеюсь, что в этом сезоне уже наших спортсменов допустят, потому что уже как-то хватит им сидеть на Кубках России.

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