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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трусова о возвращении в спорт: «Плющенко со мной много разговаривал: «Я возвращался. Да, это тяжело, но у тебя может получиться, если сосредоточишься»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова  рассказала, как приняла решение о возвращении в большой спорт.

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