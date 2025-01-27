Выручка «Селигдара» за 2024 год выросла на 8%

«Селигдар» опубликовал производственные результаты за 2024 год по данным оперативного учета. Производство лигатурного золота компаниями холдинга составило 7 620 кг, что на 8% ниже рекордных показателей 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии