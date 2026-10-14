Инфляция в России за период с 6 по 12 октября 2026 года составила 0,11%. Это следует из данных Росстата.
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