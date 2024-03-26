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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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МОК о мерах безопасности на Олимпиаде-2024: «Мы доверяем французским властям и их сотрудничеству с международными партнерами»

С 26 июля по 11 августа 2024 года Олимпийские игры пройдут в Париже. «Как это всегда было, за безопасность отвечают местные власти, они проинформировали МОК (Международный олимпийский комитет), что уже пару лет работают, исходя из предположения, что потребуются самые строгие меры безопасности.

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