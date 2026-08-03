Президент ФИФА Джанни Инфантино близок к отставке из-за потери поддержки и споров вокруг продажи доли в ЧМ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино находится на грани отставки. Об этом сообщил журналист Ромен Молина в социальной сети X, отметив, что глава организации утратил поддержку чиновников и контроль над ФИФА.
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