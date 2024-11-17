42-летний Миочич объявил о завершении профессиональной карьеры

Американский боец смешанных единоборств Стипе Миочич сообщил о завершении профессиональной карьеры. Сегодня боец потерпел поражение от соотечественника Джона Джонса в главном бою турнира UFC 309 в Нью-Йорке.
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