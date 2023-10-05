Какой сегодня праздник, 6 октября 2023 года: церковный праздник Ираида, Раиса Александрийская отмечают в России Анна ЧернышоваСогласно церковным правилам, 6 октября 2023 года, принято торжественно отмечать праздник Ираида (Раиса) Александрийская, в который православные верующие чтут память святой мученицы.
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