Какой сегодня праздник, 6 октября 2023 года: церковный праздник Ираида, Раиса Александрийская отмечают в России Анна ЧернышоваСогласно церковным правилам, 6 октября 2023 года, принято торжественно отмечать праздник Ираида (Раиса) Александрийская, в который православные верующие чтут память святой мученицы.