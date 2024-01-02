2 дня назад 12K прочитали Исключение России из международной политики, выраженное в игнорировании наших интересов в международных организациях, пропаганда среди своего населения образа «плохого русского», с которым нельзя и опасно иметь дело, всё это направлено на то, чтобы вычеркнуть Россию из сообщества демократических стран.
Запад превращает Россию в страну второго сорта. Как быть?
Комментарии
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Нужно научиться сначала себя уважать, а для этого необходимо, что бы народ хорошо жил и был образованным и здоровым
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1 д.
E
Ed
Там масса олигофренов, что делают политику понятную и поэтому принимаемую таким же населением. Нужно учиться жить с идиотами, пока опыта маловато!
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23 час.
Сергей Oблезов
Выход один-опережать! Решения не должны приниматься месяцами, все должно быть мгновенно, а иногда упреждать! И меньше смотреть на их мнения! Прекратить оправдываться вообще!
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20 час.
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