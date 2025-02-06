В Тамбове на Советской демонтировали незаконно установленный торговый объект

В Тамбове на улице Советской, 182 демонтировали незаконно установленный торговый объект. Собственник сам изъявил желание убрать его с неположенного места, предварительно проконсультировавшись с комитетом земельных отношений администрации города Тамбова.
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