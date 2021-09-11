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"Придавит денежным прессом": 3 знака зодиака накроет мощным финансовым потоком уже скоро

"Придавит денежным прессом": 3 знака зодиака накроет мощным финансовым потоком уже скоро

Астрологи определили знаки зодиака, которые окунутся с головой в денежный поток. Представители 3 созвездий в ближайшие дни ощутят мощную финансовую энергию.

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